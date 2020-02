Horóscopo e anjo do dia 6 de fevereiro de 2020

Áries

Nem tudo será como você está esperando. Por isso mesmo tenha paciência e calma e saiba esperar o momento certo para receber o dinheiro que tem direito. Acordos serão necessários para isso. Mas um amigo de Aquário pode ajudar.

Touro

O excesso de ambição no trabalho pode levá-lo ao cansaço físico e mental. É preciso maneirar seu jeito de viver e ficar mais tranquilo, com os outros e consigo mesmo. Paz e harmonia no amor. Valha-se do apoio da pessoa amada, para se sentir confortado e feliz.

Gêmeos

Você está em evidência e sua presença vai marcar de modo significativo. Mas é bom que evite discutir e bater de frente com as pessoas. Confie em si mesmo e mantenha as esperanças no futuro. No amor, persevere e procure compreender as razões do outro.

Câncer

Fique mais atento e observe melhor as coisas que acontecem ao seu redor. Não confie demasiado nas aparências e principalmente nas pessoas que prometem muito ou que falam demais, para lhe confundir. Conflitos no amor continuam. Tenha calma e espere.

Leão

O dia é de muitas surpresas, de acontecimentos inesperados e de bons presságios. Muitos vão demonstrar amizade, estima e dedicação a você. Ideias construtivas, originalidade e desejos de renovação na vida. No setor amoroso, respeite mais os sentimentos do outro.

Virgem

Os caminhos estão abertos e muita coisa lhe será facilitada. Benefícios de pessoas originais criativas e espiritualmente evoluídas. É hora de cuidar da saúde e fazer tratamento médico, para se libertar de dores e do estresse. Confie na dedicação e boa vontade de seu amor.

Libra

Os caminhos estão fechados para viajar, para mudar de casa ou de cidade, para se reencontrar com pessoas queridas e para reviver bons momentos do passado, ao lado da pessoa amada, Marido ou esposa. Aumento dos bens e de seu patrimônio será trabalhoso.

Escorpião

No momento haverá oposições e adversidades inesperadas, de pessoas teimosas. Fique atento, observe o ambiente e as intenções dos outros com cuidado. Trace suas metas de ações concretas com calma. No amor, uma prova de confiança.

Sagitário

Nada deve ser deixado por esclarecer. A hora é agora. Troque ideias e informações com o sócio, o marido ou a esposa. Resolvam questões e interesse comuns. Oportunidade de ganhar dinheiro extra. Cuide da própria saúde. Festas e passeios ao lado de seu amor.

Capricórnio

Olhe para a frente e se disponha ao trabalho de uma forma desprendida e mais objetiva. Há possibilidade de ganhar dinheiro, principalmente com vendas de um modo geral, para ganhar comissões e prêmios de produção. No amor, valorize o que é seu.

Aquário

Preste atenção na família e de alguma situação que diz respeito a todos. Talvez haja a compra de uma casa ou bom presságio para reforma no lugar onde mora. Converse com os mais velhos e experientes. Eles podem dar sugestões valiosas. No amor, nem tudo será como você espera.

Peixes

O dia apresenta alguma surpresa boa, com a visita ou a comunicação de um parente ou amigo que lhe tem grande estima e respeito. Leve isso em conta e ouça o que estão lhe dizendo. Vontade de criar alguma coisa e mudar o rumo das coisas. Desejo de ser feliz pode ser realizado.

Horóscopo nascido em 6 de fevereiro

Os nascidos a 6 de Fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Escorpião. Seus sentimentos são exaltados e costumam se apaixonar constantemente. Mas podem acabar gostando da pessoa menos adequada e sofrer com isso. Podem sofrer distúrbios hormonais e engordarem com o correr dos anos. Muitos podem ser acomodados e pouco dinâmicos. Seu número principal é o 17, formado de 1, Sol e de 7, Netuno, de naturezas diversas. A soma dá o 8, de Saturno, que chama à responsabilidade, à seriedade, ao conservadorismo, ao materialismo etc.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Vassariah, que confere boa memória e facilidade para aprender de tudo um pouco, para se expressar e se comunicar com os demais. Dá grande predisposição para o estudo do Direito e para o Magistério. Confere grandes qualidades, de corpo e de espírito.