Horóscopo e anjo do dia 5 de novembro de 2019

Áries

Mantenha os pés no chão e aposte na cautela para não ter prejuízo com planos complicados. Ajude quem precisa e se sentirá melhor depois. Desentendimento pode desestabilizar a harmonia do casal. Palpites: 82, 64 e 28. Cor: laranja.

Touro

Foque nas tarefas e na imagem que passa aos outros. Exagerar nas críticas pode provocar mal-estar nos colegas de trabalho. Se tem compromisso, você e sua cara-metade podem se entender e superar as diferenças. Palpites: 56, 11 e 47. Cor: prata.

Gêmeos

Seu maior desafio será dar conta das tarefas de rotina. Isso porque há chance de se empolgar e prometer mais do que consegue entregar. Você pode se interessar por alguém que mora longe. Palpites: 93, 48 e 57. Cor: dourado.

Câncer

Preste atenção ao seu sexto sentido, inclusive no trabalho. Reserve um tempo para refletir, meditar e fazer alguns ajustes no seu dia a dia. Mas, se tem compromisso, há risco de brigas. Mantenha a paz, ok? Palpites: 58, 76 e 13. Cor: bege.

Leão

Agir em equipe será a melhor pedida para dar conta do trabalho e, de quebra, melhorar a convivência com os colegas no serviço. Se está só, talvez você não se interesse por algo passageiro. Palpites: 95, 50 e 41. Cor: prata.

Virgem

É hora de cuidar da saúde, adotar novos hábitos e praticar exercícios físicos. Mas será preciso cautela para não acreditar em tudo o que ouve por aí na hora de se cuidar. Sua cara-metade talvez precise do seu apoio. Palpites: 15, 33 e 96. Cor: verde.

Libra

Faça uma fezinha. Só será preciso um pouco mais de cautela ao lidar com dinheiro, seja na vida pessoal ou profissional. Esbanjando charme, você tem tudo para viver ótimos momentos ao lado de quem ama. Palpites: 97, 43 e 52. Cor: verde.

Escorpião

No trabalho, seu desafio será cuidar das tarefas mais rotineiras sem implicar com os outros ou dar importância em excesso aos detalhes. Vale a pena se reaproximar de um amor antigo que ainda não esqueceu. Palpites: 08, 44 e 26. Cor: verde-escuro.

Sagitário

Boas ideias e raciocínio rápido serão suas melhores armas para se destacar na vida profissional. Astral favorável para manter e ampliar contatos. No romance, deixe alguns assuntos polêmicos para outro momento. Palpites: 63, 36 e 09. Cor: vinho.

Capricórnio

Você vai buscar segurança material e fará o possível para melhorar suas economias, pode até encontrar novas maneiras de encher o bolso. O romance tem tudo para se tornar mais sólido se você for razoável. Palpites: 91, 46 e 28. Cor: amarelo.

Aquário

Hoje você conta com muita disposição para cuidar de tarefas e serviços que dependem da sua iniciativa. Reserve tempo para cuidar do seu corpo. Não é hora de criticar tudo o que o seu amor faz, ok? Palpites: 56, 92 e 74. Cor: creme.

Peixes

Pode se sentir mais à vontade cuidando de tarefas que não exigem tanta interação com pessoas. Aproveite para repensar e rever atitudes do passado. A vida amorosa vai exigir mais confiança um no outro. Palpites: 39, 03 e 12. Cor: azul.

Horóscopo nascido em 5 de novembro

Os nascidos em 5 de novembro são do signo de escorpião. São pessoas realistas e que falam a verdade da maneira que a veem. Quem nasce neste dia sentem vontade de desmascaram mitos e revelar mentiras e meias-verdades. São pessoas corajosas.

Anjo do dia

O anjo do dia 5 de novembro é o Hahahiah. Ele atua fortemente contra os adversários e faz revelações, principalmente em sonhos, de todos os mistérios ocultos. Quem nasce sob sua influência tem a personalidade forte, sagaz, espiritual e discreta. Sua fisionomia é agradável e suas maneiras amáveis.