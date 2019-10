Horóscopo e anjo do dia 4 de outubro de 2019

Áries

Mudanças recentes no trabalho começam a dar bons resultados agora. Siga firme em busca de seus objetivos. A paixão pode surpreender quem está livre ou esquentar o clima na vida a dois. Palpites: 90, 99 e 45. Cor: vermelho.

Touro

Você vai mostrar ainda mais determinação no trabalho, mas cuidado com acidentes e discussões. A saúde pede equilíbrio e calma. A dois, converse sem discutir. Quebre a rotina no sexo. Palpites: 37, 91 e 55. Cor: vermelho.

Gêmeos

Situações que pareciam confusas e emperradas tendem a deslanchar a partir de agora. Boa sintonia com os colegas. Na união, fase romântica e intensa. Desejos à flor da pele. Palpites: 83, 56 e 92. Cor: branco.

Câncer

Parcerias no trabalho devem fluir a partir de hoje. Você pode tomar decisões úteis para a família, mas cuidado para não brigar por bobagem. Evite a interferência de parentes na sua vida amorosa. Palpites: 75, 93 e 21. Cor: roxo.

Leão

Boa recuperação para quem faz um tratamento de saúde. No emprego e no amor, meça as palavras e evite discussões. Sinal verde para se declarar a alguém. O romance pede mais diálogo. Palpites: 49, 31 e 58. Cor: cinza.

Virgem

Arregace as mangas para ganhar dinheiro. Pode faturar com algo feito em casa, um negócio familiar ou algo que já fez no passado. Controle o ciúme e fale de amor ao invés de só cobrar seu par. Palpites: 95, 14 e 59. Cor: amarelo.

Libra

Boa época para arregaçar as mangas e dar o primeiro passo para conquistar seus ideais. Não seja autoritário(a) e nem abuse da franqueza. Em casa e no amor, resolva tudo com diálogo e gentileza. Palpites: 51, 78 e 69. Cor: rosa.

Escorpião

Pode encontrar uma boa solução para as finanças. Cuidado com trapaças e boicotes no trabalho. Paixão secreta ou proibida pode ficar mais forte: fique longe de fofocas. Palpites: 70, 43 e 79. Cor: branco.

Sagitário

Bom astral para investir em seus projetos para o futuro. Trabalhar em equipe será uma ótima opção. Uma amizade pode se transformar em paixão e render um delicioso romance. Palpites: 17, 80 e 35. Cor: marrom.

Capricórnio

Aceite novos desafios e mostre do que é capaz. Cuide do visual. Se está livre, aceite convites dos amigos e conheça gente nova. Na união, você e seu amor podem conquistar algo muito desejado. Palpites: 63, 90 e 54. Cor: pink.

Aquário

Ótimo momento para iniciar um curso, investir numa faculdade ou aprender um novo idioma. Alegria em viagem ou ao rever amigos que vivem longe. Solteiros podem se apaixonar à primeira vista. Palpites: 10, 46 e 01. Cor: laranja.

Peixes

Se algo incomoda, é hora de encarar os desafios e cortar o mal pela raiz. Bom dia para mudar o visual. Controle suas reações. No romance, clima sedutor. Revele sua ousadia na intimidade. Palpites: 38, 20 e 56. Cor: pink.

Horóscopo nascido em 4 de outubro

Os nascidos no dia 4 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Aquário. São confiantes e otimistas. Encontram portas abertas e braços estendidos para lhes acolher e colaborar com as suas ideias. Podem ser consideradas pessoas de sorte. Podem ganhar prêmios em sorteios e competições. Podem ter sorte em loteria, jogos e concursos. Nasceram para mandar e dirigir e não gostam de posições subordinadas. Seu número principal é o 11, número especial que não se soma e nem se divide, na Numerologia, pelas suas características especiais e diferentes. Este número é nobre e conduz para a vida pública ou às entidades que defendem interesses coletivos, as associações e ONGS, sem interesse ou objetivo financeiro. Mas o seu lado destrutivo é muito grande, quando acionado em favor de causas agressivas ou violentas, como o terrorismo. Faz a pessoa nervosa e que foge do próprio controle fácil.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Nanael, que leva à contemplação de Deus e a conhecer a ordem divina e cósmica. Consegue apoio para a realização de grandes empreendimentos. Tem domínio sobre as ciências modernas e inspiram os sacerdotes, professores, filósofos, oradores, magistrados, palestrantes, sábios e grandes comunicadores. Dá um humor melancólico e uma vida reservada, isolada, voltada para os estudos e a meditação.