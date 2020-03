Horóscopo e anjo do dia 25 de março de 2020

Áries

Você vai explorar toda determinação e ousadia do seu signo para conseguir o que deseja nesta fase. Mostre iniciativa no trabalho, mas sem atropelar os outros com a sua impulsividade. No amor, vai saber o que quer e deixará isso claro logo no primeiro encontro.

Touro

Alguns astros vão infernizar o seu astral, por isso, o melhor a fazer hoje é ficar no seu canto e cumprir suas tarefas sem sair muito da rotina. No amor, decepções recentes podem deixar seu coração fechado para balanço.

Gêmeos

Trabalhar em equipe pode ser uma boa opção para você nesta quarta-feira. Alie-se aos colegas, ainda mais se vocês tiverem metas ambiciosas para cumprir, mas respeitem a liberdade e a criatividade uns dos outros. No amor vai querer doses extras de parceria.

Câncer

Os astros vão acentuar sua ambição e disposição para lutar pelo que quer. Seus chefes estarão de olho e podem até reconhecer seus esforços com uma promoção. No amor, você só dará chance a quem mostrar que merece.

Leão

Você pode ter boas notícias em uma questão de justiça. Também terá muita curiosidade e facilidade para aprender coisas novas. Quem está só pode conhecer alguém interessante ao participar de cursos ou atividades religiosas. Na união, as afinidades só vão aumentar.

Virgem

É um bom momento para organizar seus arquivos e separar coisas que pode descartar: guarde apenas o que for realmente útil. No campo afetivo, você está superatraente e vai envolver quem quiser com seu charme. A intimidade promete: revele seu lado mais ardente.

Libra

Pode contar com os colegas para atingir as metas em comum, mas não descuide da concorrência. O astral está meio parado, então, não espere grandes emoções na paquera. Já a vida a dois segue tranquila e iluminada pelo Sol, é só aproveitar.

Escorpião

Prepare-se para um dia de muito trabalho. Seja persistente em uma dieta ou em um tratamento de saúde: cuide-se! No amor, pode pintar um clima com colega ou alguém que está sempre presente na sua vida.

Sagitário

Se depender de entusiasmo e alto-astral, nada será capaz de tirar a sua alegria nesta quarta-feira. Você atravessa um período de sorte, criatividade e descontração. Use seu carisma para conseguir o que quiser. Nas paqueras, sucesso absoluto.

Capricórnio

Sua ligação com a família está acentuada e se alguém precisar de você, não pensará duas vezes para atender o chamado. No trabalho, vai preferir ficar num canto tranquilo e cuidar das tarefas que tem mais experiência em fazer. As paqueras podem ficar meio de lado hoje.

Aquário

Seu signo é criativo e adora inovar. E você terá muita habilidade para defender seus projetos e convencer as pessoas. Seu jeito extrovertido e comunicativo vai facilitar as paqueras e também deve aumentar a sintonia no romance. Declare o seu amor.

Peixes

Você vai cuidar com todo carinho de tudo que conquistou. No trabalho, fique de olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos, pois este pode ser um dia muito lucrativo. Ao mesmo tempo, controle os gastos para não extrapolar. O amor só terá chance se tiver futuro.

Horóscopo nascido em 25 de março

Os nascidos em 25 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Escorpião. Na sua vida tudo é difícil e demorado. Costumam encontrar muitos desafios pela frente, desde a infância. Seu número principal é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus. Mas a soma dá o 8, de Saturno, que indica vida longa e em muitos casos viuvez, com um segundo ou terceiro casamento. Bens de herança depois da meia idade.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Lelahel, que dá chance para conseguir a boa fama e a celebridade, a fortuna e o prestigio, social e financeiro. Confere talentos especiais para conquistar as grandes coisas, bem como a celebridade através delas. Dá ambição e altas aspirações.