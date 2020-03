Horóscopo e anjo do dia 24 de março de 2020

Áries

A Lua vai realçar todos os pontos fortes do seu signo. Na paquera, você é confiante e sabe bem como agir para envolver o crush. No romance, valorize a parceria e aceite que, às vezes, é preciso ceder.

Touro

Evite comentar seus planos e projetos com os outros, pois nem todos vão merecer a sua confiança. Sua vida amorosa também pede cautela e discrição. Uma pessoa mais séria e madura fará bem ao seu coração. Reforce a confiança na união.

Gêmeos

De olho no futuro e com a preocupação de garantir uma vida melhor para você e os seus, você pode pensar em retomar os estudos e buscar novos caminhos para a sua profissão. Na união, valorize o companheirismo. Desejos à flor da pele.

Câncer

A carreira estará entre as suas prioridades hoje e você deve explorar ao máximo os seus talentos. A Lua acentua sua vaidade: tire um tempo para cuidar do visual. Um charme discreto pode atrair o amor certo. Romance protegido: respeite as diferenças e evite brigar.

Leão

Você vai se interessar por tudo que possa abrir novas oportunidades para a sua vida. Também há indícios de sociedade vantajosa com alguém maduro e responsável. No amor, vai querer alguém que combine de verdade com seu jeito de ser e pensar. Romance firme e forte.

Virgem

Os astros darão uma força para você se recuperar bem de um problema de saúde: faça a sua parte e cuide-se direito. No trabalho, pode enfrentar algumas mudanças e será preciso saber se adaptar sem reclamar. Renda-se aos desejos e seduza seu bem.

Libra

A Lua estimula as parcerias e sociedades, por isso, procure os colegas e juntem forças para conquistar os objetivos em comum. O apoio de uma pessoa mais velha e experiente pode ser muito valioso. Busque alguém que queira compromisso.

Escorpião

Seu pique para o trabalho será enorme e você vai encarar as tarefas com muita determinação. Priorize as coisas se você domina e sente segurança para fazer. Boa parceria com parente ou com alguém mais experiente. Na vida a dois, fase estável e segura.

Sagitário

Se depender de sorte, tudo deve fluir bem para você hoje. Com a Lua no seu paraíso astral, até as tarefas mais complicadas vão parecer fáceis e prazerosas. Faça uma fezinha, só não aposte alto demais nem esbanje seu dinheiro com supérfluos.

Capricórnio

Nas finanças, você pode ganhar um bom dinheiro com serviços e produtos domésticos: use a sua experiência para faturar. No amor, quem está livre pode preferir deixar as paqueras de lado para curtir seu ninho nesta noite.

Aquário

O céu também favorece quem procura emprego e vai participar de entrevistas. Nos assuntos do coração, papos descontraídos vão facilitar as paqueras e ajudarão a se aproximar de quem deseja. Boas conversas também no romance: esclareça dúvidas e mentiras.

Peixes

Vai gastar com muita responsabilidade e pode até economizar algum dinheiro. No amor, seu coração vai querer segurança e certezas. Pode manter uma relação em segredo até sentir firmeza. Na união, valorize a confiança e controle o ciúme.

Horóscopo nascido em 24 de março

Os nascidos no dia 24 de Março são do signo de Áries com a personalidade de Libra. São apaixonados e amorosos, sentimentais e costumam se envolver em romances conturbados e paixões desenfreadas. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Pode inspirar um comportamento leviano ou instável, pela influência da Lua. Juntos formam o 7, de Netuno, que lhes confere dons para normais e pessimismo, assim como negatividade, que podem levá-los a adquirirem maus costumes ou vícios destrutivos.

Anjo do dia

O anjo da guarda do dia é Mahasiah, que tem domínio sobre as ciências, a filosofia, a teologia e as artes liberais em geral. Confere a possibilidade enorme de aprendizado e assimilação de tudo o que se estuda. Dá gosto pelas festas e prazeres honestos.