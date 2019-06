Horóscopo e anjo do dia 18 de junho de 2019

Áries

O dia será produtivo. Boas oportunidades no setor de prestação de serviços. Saúde boa. Dica dos astros para encontrar uma paixão: seja você mesmo(a) e valorize suas qualidades.

Touro

Dia favorável para contatos com pessoas importantes ou de locais distantes. Atenção às palavras, pois sua comunicação será seca e direta. Se vive um romance, ouça conselhos de quem ama.

Gêmeos

É possível que esteja em dúvida em relação ao seu emprego atual. Faça uma lista de prós e contras, e será mais fácil decidir. No amor, evite exageros – a menos que seja encher seu par de carinhos.

Câncer

Você precisará se conter quando ouvir ou perceber algo errado no emprego. Evite as rodinhas de fofocas. Não exija muito de seu corpo: respeite seus limites! Cuide muito bem da sua relação amorosa.

Leão

Hoje o dia será favorável para trabalho com público ou desenvolvido em equipe. Caso já viva uma relação estável, saiba que seu par estará num momento de mudança. Dê seu apoio.

Virgem

Tenha prudência em negociações no ambiente profissional, pois talvez precise se impor, mas com diplomacia. Na paquera, uma conversa bastará para seduzir quem quiser.

Libra

Talvez entre em crise por estar trabalhando numa área ou num emprego diferente daquilo que gostaria. Tenha paciência. Poderá se surpreender com colega do serviço: talvez a admiração vire paixão.

Escorpião

Use sua mente estratégica no emprego. Isso ajudará se você lida com pessoas ou empresas em momentos de crise. Se estiver procurando um amor, esqueça o cansaço e saia com os amigos.

Sagitário

Se trabalha com público ou clientes, poderá sentir certa dificuldade, principalmente no momento de fazer cobranças. Na vida a dois, evite impor suas vontades e divida mais as obrigações domésticas.

Capricórnio

Você pode ser convidado a auxiliar colegas novos. Ainda que as coisas estejam desorganizadas à sua volta, não se desespere. Se vive um romance e deseja preservá-lo, cuidado com o que fala.

Aquário

Quem atua na área de psicologia ou terapias em geral, notará que o trabalho estará mais produtivo hoje. Se você tem um relacionamento estável, o clima de paixão vai tomar conta do astral!

Peixes

Você estará em uma fase de expansão na carreira, mas isso poderá causar conflito com a família, que irá cobrar sua presença. Se tiver um par, a dica é planejar uma viagem ou um passeio gostoso.

Horóscopo nascido em 18 de junho

Os nascidos a 18 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Gêmeos-Carneiro. São originais, inteligentes e criativos. Possuem raciocínio rápido e captam as coisas com facilidade. Seu número principal é o 21, formado de 2 lua e de 1 Sol. A soma e redução dá 3, de Júpiter, que confere sabedoria, generosidade e qualidades de mestre e professor. Revela também, duplicidade amorosa e conjugal.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 18 de junho é Caliel, que concede vitórias nas causas justas e nos processos judiciais. Faz encontrar aliados importantes em Advogados ou Juízes de Direito. Faz triunfar os inocentes e encontrar os culpados. Confere vocação para o Magistério e o Direito.