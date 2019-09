Horóscopo e anjo do dia 13 de setembro de 2019

Áries

Sua energia estará voltada para ajudar os colegas por meio de sua própria experiência. Dê atenção para seu lado emocional. A pessoa que fará seu coração acelerar poderá estar nos locais em que frequenta habitualmente. Palpites: 44, 26 e 17. Cor: preto.

Touro

Profissões ligadas à informática estão favorecidas. Talvez as muitas responsabilidades estejam tirando seu tempo para o lazer. Honestidade e confiança são qualidades que poderá notar no par. Palpites: 18, 36 e 54. Cor: vermelho.

Gêmeos

Incertezas e confusões marcam o dia de trabalho. Use sua intuição para se safar dessa energia e encontrar soluções criativas. Para que a harmonia a dois seja maior, dê mais atenção a quem ama. Palpites: 91, 64 e 82. Cor: cinza.

Câncer

A impaciência deve tomar conta de você para finalizar uma tarefa e, assim, pode deixar passar um detalhe importante. Na vida a dois, as coisas pequenas precisam ser relevadas. Palpites: 74, 20 e 11. Cor: preto.

Leão

No trabalho, se achar que está se dedicando, sem ser valorizado(a), converse com calma o(a) chefe. Com grana, pode pintar uma cobrança inesperada. Talvez inicie um namoro com muitas expectativas. Palpites: 93, 39 e 48. Cor: roxo.

Virgem

A sua palavra terá muita força para vender, argumentar, promover entendimentos e reconciliações. Se tiver um par, espere boas notícias ligadas aos filhos. Sexo cheio de imaginação: tome a iniciativa. Palpites: 40, 76 e 22. Cor: cinza.

Libra

Você poderá colocar o coração em tudo o que fizer nesta sexta-feira. A mente estará clara e dificilmente será enganado(a) por quem quer que seja. No romance, vai rolar muita sintonia. Palpites: 50, 59 e 05. Cor: amarelo.

Escorpião

Os astros facilitam a comunicação entre os colegas de trabalho e reforçam parcerias. Está na hora de arriscar em busca dos seus sonhos. Dê apoio também aos planos do seu bem. Palpites: 78, 87 e 33. Cor: rosa.

Sagitário

Procure adequar suas ambições profissionais aos objetivos possíveis, evitando dar um salto maior que a perna. Na união, procure relembrar com o par todas as emoções do primeiro encontro. Palpites: 07, 16 e 88. Cor: vermelho.

Capricórnio

Seus talentos estarão evidenciados e seu desempenho poderá ser notado pelos seus superiores. Se já tiver seu par, procure ouvir mais seus conselhos e opiniões, trazendo harmonia à vida a dois. Palpites: 53, 08 e 26. Cor: marrom.

Aquário

Dia positivo para quem trabalha no setor de saúde, consultoria ou ligado a imóveis. Poderá receber grana extra. Se está só, que tal se abrir a uma paixão com alguém que se rendeu aos seus encantos? Palpites: 63, 99 e 72. Cor: pink.

Peixes

Evite levar as críticas recebidas no seu serviço para o lado pessoal. Um amigo deverá ajudar você em questões íntimas. Na vida a dois, promessa de renovação dos sentimentos. Palpites: 82, 01 e 37. Cor: laranja.

Horóscopo nascido em 13 de setembro de 2019

Os nascidos a 13 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio. São exigentes, metódicos, sistemáticos e espertos. Não deixam passar nada sem perceber, criticam e exigem seus direitos em qualquer circunstância. São francos e dizem sempre o que pensam e o que sentem. Seu número principal, do dia do nascimento é o 19, formado de 1, do Sol e 9, de Marte. São dois astros de positividade e liderança, determinação e coragem. A soma e a redução dá o 1 do Sol, que repete, com as mesmas indicações e energias.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Vasahiah, que confere memória prodigiosa, dá facilidade de expressão e o dom da palavra. Dá interesse e vocação para o Direito, pelas letras, línguas e magistério, assim como para tudo o que esteja relacionado à justiça, a juizes e magistrados. Dá espírito justo e nobre.