Horóscopo e anjo do dia 02 de agosto de 2019

Áries

Você anda meio irritado e impaciente e é necessário que domine os impulsos e a agressividade, para poder desfrutar o lado bom e prazeroso de hoje. Felizes contatos com irmãos, colegas e amigos, pessoas simpáticas e acessíveis. Um amor amigo à partir do dia 17.

Touro

Os problemas familiares ou ligados a casa e aos bens imóveis, vão se resolver no final da tarde. Desfrute este bom momento afetivo em sua vida. Todos estão mais calorosos e atenciosos. Siga também esse comportamento. Seja carinhoso com o seu amor.

Gêmeos

Em casa ou no setor do trabalho, no amor, à noite, desfrute o melhor, ao lado de entes queridos ou do cônjuge. Caso queira viajar e passear este é um bom dia. Comunique-se com gente de longe e fique feliz com as boas notícias. Converse com patrão ou autoridade.

Câncer

Caso fique sozinho ou isolado, tire bom proveito desse momento, meditando, pensando melhor, rezando e procurando a inspiração divina para tudo. Não fique se lamentando e reclamando da sorte. Isto só pode piorar a situação. As coisas do amor, melhor é dar um tempo.

Leão

Os recursos financeiros serão mais fartos do dia 9 em diante. A comunicação com os mais próximos também, vai melhorar então. Ao em vez de brigar ou se tornar grosseiro com amigo ou irmão, converse com ele num franco diálogo. Incertezas no amor serão debeladas.

Virgem

Converse com amigos e colegas. Troque informações e ideias, mas evite tecer criticas ou ironia exageradas. Seja mais condescendente com os outros, para que também o sejam com você. Do contrário, você vai se envolver em grandes encrencas. Melhorando no amor.

Libra

Prossiga com o seu trabalho e com os seus planos. As coisas estão caminhando para frente. As perspectivas são boas, dentro de poucos dias. As oposições de família em seu romance de amor estão diminuindo.

Escorpião

As questões que envolvem a família, a casa em que mora ou algum bem imóvel, estão lhe dando trabalho e apreensão. Todos estão impacientes e nervosos. Melhor que faz é deixar a poeira baixar, antes de tomar qualquer decisão definitiva. No amor vai melhorar em breve.

Sagitário

Este é um dia que promete muito para você. Reencontro com quem não vê há muito tempo. Reconsidere uma atitude ou uma decisão em família, antes que as coisas possam piorar. Faça um balanço nas finanças, para manter o controle da situação. Amor muito feliz.

Capricórnio

Os interesses financeiros estão em primeiro lugar e são difíceis de resolver. Antes de tudo economize, restrinja compras e faça poupança, se for o caso. Despesas forçadas com carro ou eletrônicos. No amor, incompreensão que vai passar logo.

Aquário

Os problemas e as responsabilidades financeiras devem ser considerados com mais decisão e compromisso. Não deixe para depois o que puder fazer hoje. O comportamento ciumento, a Emotividade e os sentimentos exagerados são prejudiciais. No amor, vá devagar que é melhor.

Peixes

Não espere demais das pessoas, num dia em que todos estão nervosos e irritados. Deixe a crise e a maré ruim passarem. Só depois considere e tome decisões mais importantes, dentro de 2 dias mais ou menos. No amor, depois do dia 17 pode haver um final feliz.

Horóscopo nascido em 2 de agosto

Os nascidos em 2 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Libra. São altamente sociáveis, simpáticos e possuem espírito diplomático. Fazem tudo para se darem bem com as pessoas, assim como para tirarem o melhor proveito dessa situação e dessas amizades. Seu número principal, é o 7, o número de Netuno, que simboliza o lado interno ou oculto das pessoas, símbolo de ocultismo, das ciências místicas e dos assuntos holísticos. Confere intuição e outros dons para normais e que os guiam e os inspiram para uma vida boa e interessante. Mas também que envolve grandes mistérios e enigmas.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia é Anauel, que cura as doenças e mantém a saúde, conforta nas adversidades e apoia nos grandes negócios e empreendimentos importantes. Protege em viagem e livra de acidentes. Prega a fé e converte à religião. Ajuda a conseguir a estabilidade financeira e profissional. Domina sobre o comércio e faz o espírito crítico e engenhoso, capaz de criar e de diversificar.