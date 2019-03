Horóscopo do dia 12 de março de 2019

Áries

Coloque as conversas em dia: talvez descubra oportunidades e segredos relacionados à sua carreira. Imaginação em evidência. Cuidado com decisões impulsivas nos assuntos do coração.

Touro

Negociar salários e ganhos valerá a pena agora. Se fizer tratamento de saúde, o resultado será favorável. Terá pique para sair da rotina. Talvez se apaixone por alguém em curso ou durante uma viagem.

Gêmeos

Conseguirá vencer os desafios profissionais, mesmo que o ambiente sofra transformações. Suas emoções estarão mais instáveis. Boa fase na paquera. Uma viagem tem tudo para agitar a rotina do casal.

Câncer

Terá muita disposição para fazer novos contatos e sair da rotina. É possível que dê certo uma viagem ou passeio com primos ou vizinhos. Se tem relacionamento firme, saberá fazer quem ama feliz.

Leão

Excelente oportunidade para procurar emprego e mudar de vida! Bom dia para fazer provas e treinamentos. Deverá se inspirar em alguém de outra cidade e abrir seu coração.

Virgem

Prepare-se para novidades positivas na carreira. Há sinal de renovação nos estudos e nas questões judiciais. Terá êxito ao convencer quem paquera, graças ao seu magnetismo.

Libra

Terá vantagens nos estudos, em concurso ou em viagem. Caso precise conseguir um serviço, seu poder de comunicação vai facilitar as coisas. A pessoa amada vai se mostrar bastante independente.

Escorpião

Poderá fazer viagem curta a trabalho ou de lazer. Terá sucesso na assinatura de contrato. Seus familiares vão se orgulhar dos seus talentos. Na paquera, vai querer ser o centro das atenções.

Sagitário

Uma conversa sobre parceria profissional tem tudo para vingar. Atrairá as atenções graças ao seu jeito espontâneo. Se estiver só, sua alma aventureira estará em busca de novidade e poderá se apaixonar.

Capricórnio

Você fará mudanças no seu temperamento para melhorar sua reputação no trabalho. Em família, viverá um clima desafiador, mas positivo. No romance, terá demonstrações de lealdade inesperadas.

Aquário

Se levar em conta sua intuição, vai conseguir escapar de uma saia justa no serviço. Fique de olho nas chances de aumentar sua grana. Sua sensibilidade fará com que você e seu par se entendam melhor.

Peixes

Uma oportunidade de trabalho muito sonhada poderá surgir. Você defenderá seus pontos de vista com energia e segurança. Porém, é possível que mude bastante de ideia. Espere sorte na sedução.