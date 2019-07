Horóscopo do dia 05 de julho de 2019

Áries

É possível que obtenha vantagem na profissão. Saberá fazer contatos e até começar curso em outra cidade. Um lucro repentino deverá alegrar seu astral. Se já vive uma relação firme, espere ternura.

Touro

Talvez consiga a promoção que esperava no seu trabalho. Júpiter e Lua formam um ótimo astral para resolver assuntos do dia a dia. É possível que sinta atração por colega da turma caso esteja só.

Gêmeos

A Lua em Leão traz oportunidades de sucesso e incentivos para você crescer na carreira. Aproveite as horas livres para fazer aquilo que mais gosta. No romance, a dica é curtir programas bem românticos.

Câncer

Você vai apresentar ideias originais para solucionar problemas no trabalho. Dia bom para fazer as pazes com amigo. Momentos íntimos com seu par farão muito bem à união.

Leão

Agarre a chance de ampliar seus contatos, que serão interessantes para sua carreira. Com seu bom humor, irá contagiar todos à sua volta e até fazer novos amigos. A dois, o clima será envolvente.

Virgem

No serviço, é hora de mostrar mais seus talentos! Uma boa notícia vai chegar para a sua família! Controle melhor seus gastos. Se você busca um amor, tente pegar leve nas exigências para o lance emplacar.

Libra

Pode confiar nas suas boas chances financeiras. Aceitará os desafios da carreira com determinação. Pode ajudar alguém, que tem muito carinho, a resolver um problema. Boa sintonia na união.

Escorpião

Excelente dia para cuidar do seu visual. Júpiter deixará você com muito assunto e vontade de interagir. Pode realizar um sonho no trabalho. Tudo indica que uma surpresa romântica ajudará na relação.

Sagitário

Pode se dedicar mais aos seus projetos. Será convincente com seu ponto de vista. Chance de resolver pendências e fazer acordos financeiros. Fase para curtir seu amor.

Capricórnio

A Lua incentiva você a investir mais nos seus projetos para o futuro. Viagem favorecida. Romance com alguém de outra cidade tem tudo para evoluir. A dois, valorize as afinidades e capriche na sedução.

Aquário

Vai se destacar com sua criatividade. Evite que seus comentários saiam sem pensar. Pode ter uma surpresa no emprego. Terá boas chances nas conquistas. No romance, faça planos para o futuro.

Peixes

Você terá muitas oportunidades para trabalhar em outra cidade. Na saúde, tratamentos terão resultados favoráveis. Pode manter seu pensamento positivo. Declare seus sentimentos na vida a dois.

Horóscopo nascido em 05 de julho

Os nascidos a 05 de Julho são do signo de Caranguejo com a personalidade de Sagitário. São inteligentes e capazes, mas às vezes se mostram acomodados, na esperança de que alguém faça por eles o que eles mesmos podem fazer. Seu número principal, é o 9, número de Marte, que lhe infunde coragem, determinação, confiança em si, esperteza, intuição, espírito atirado e audacioso. Amam a aventura, gostam do imprevisível e de correrem riscos.

Anjo do dia

O anjo protetor de hoje é Chavakiah, que promove a união e a compreensão entre pais e filhos. Ajuda a aproximar familiares rompidos ou afastados. Consegue o perdão para as ofensas recebidas. Realiza a partilha amigável e pacífica de heranças. Ele tem domínio sobre os testamentos, sucessões e partilhas. Mas o gênio contrário provoca a discórdia e a inimizade nas famílias e provoca processos injustos e intermináveis.