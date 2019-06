Horóscopo do dia 03 de maio de 2019

Áries

Quem trabalha em equipe ou com vendas pela internet pode ter bons resultados hoje. Talvez tenha gastos extras, mas é possível que receba uma grana inesperada. Clima de afinidade no romance.

Touro

Poderá aprender algo útil para sua atividade profissional. Se estiver pensando em mudar de trabalho, sua intuição vai apontar novos caminhos. Uma pessoa do passado talvez reapareça na sua vida.

Gêmeos

Terá boas ideias para aproveitar no seu serviço. Quem trabalha com música, artesanato ou bebidas começará a semana com sorte. Paquera vai rolar solta nas redes sociais ou sites de relacionamentos.

Câncer

O céu favorece quem trabalha por conta. Mesmo assim, cuidado ao lidar com público ou clientes. Pense em formas de ampliar seus ganhos. Evite discutir com quem ama ou reviver mágoas.

Leão

Ainda que se sinta sufocado(a) no emprego, não aja por impulso. Se pintar convite para se divertir, aceite. Caso esteja só, mais um motivo para sair. No romance, fuja da rotina.

Virgem

Sua mente estará clara e seu poder de argumentação ativado. Reserve um tempinho para cuidar da saúde e organizar sua rotina e sua casa. Se tiver um par, dê mais carinho e solte sua imaginação.

Libra

No trabalho, há risco de surgir uma tensão entre você e seus superiores. Pense bem antes de falar. Ainda que esteja com problemas, reserve um tempo para curtir a intimidade com seu par.

Escorpião

A energia hoje é de coragem, favorecendo quem trabalha em parceria. Evite adiar uma dívida. Na união, dê espaço à pessoa amada e peça a opinião dela sobre os assuntos do casal.

Sagitário

Os astros favorecem quem trabalha no comércio ou na área da comunicação. Contatos antigos deverão ser úteis agora. Segredos e amores do passado poderão retornar e interferir na relação atual.

Capricórnio

Pessoas influentes poderão dar bons conselhos para sua profissão. O momento pede cuidados com a saúde. Se você se comportar como dono(a) da verdade, o relacionamento amoroso vai penar.

Aquário

Aceite os elogios por um serviço bem realizado e mantenha segredo sobre seus planos profissionais. Aproveite a possibilidade de ganhos extras. Para conquistar aquela pessoa especial, aja com mais discrição.

Peixes

Acordos de bastidores poderão ser contrários aos seus objetivos profissionais. Prefira agir às claras e usar sua experiência para resolver as dificuldades. Alguém comprometido pode se interessar por você.