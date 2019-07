Horóscopo do dia 03 de julho de 2019

Áries

Saberá convencer quem quiser, sobretudo a chefia. Com os colegas, a relação será amistosa. Em casa, espere momentos recheados de energia. No campo afetivo, muito entrosamento com seu amor.

Touro

Se trabalhar com familiares, a promessa é de bons lucros. Na conquista, procure dar mais segurança para quem mexe com suas emoções. A dois, a dica é fazer uma bela declaração de amor.

Gêmeos

Talvez role tensão com colegas de profissão. Poderá ter sorte em jogo, aposta ou negócio. Seu charme e sua elegância estarão em destaque. Romance cheio de intensidade e envolvimento!

Câncer

Você vai demonstrar muita responsabilidade no seu emprego. Se tiver entrevista de trabalho marcada, boa chance de se dar bem. Na vida a dois, o clima será de diversão: aproveite.

Leão

Mudanças no seu emprego vão despertar sua criatividade. Bom relacionamento com os amigos. No jogo da sedução, sua postura será firme. Se já tiver compromisso, não endeuse demais seu par.

Virgem

Sua carreira e suas metas profissionais vão receber as boas energias de Vênus. Mudanças em casa farão bem ao seu astral. Você vai desejar liberdade para paquerar quem quiser.

Libra

Terá boas chances em estudos e entrevistas. Use o bom-senso antes de julgar os outros. Mantenha sua mente focada. Vai querer inovação no trabalho. Pode ter muita expectativa na paquera.

Escorpião

Lidar com aprendizado de forma mais objetiva será muito bom. Evite a automedicação. Terá foco ao lidar com documentos de seguros. Na vida a dois, o diálogo vai gerar confiança e segurança.

Sagitário

Procure ouvir os conselhos com atenção. Possibilidade das coisas darem certo em parcerias. Coloque suas ideias em prática no trabalho. No romance, tudo de bom pode acontecer.

Capricórnio

Os astros indicam que deve usar sua determinação para seguir com suas metas. Mantenha uma dieta equilibrada. Pode fazer muitos contatos profissionais. Relacionamento sério vai surgir.

Aquário

Tudo indica que deve tomar mais cuidado com seu dinheiro. Momento de demonstrar toda a sua confiança com colegas de equipe. Deixe suas emoções fluírem nas conquistas.

Peixes

Oportunidade de usar sua imaginação e se sair muito bem hoje. Marte indica que seu dinheiro pode render mais do que o esperado. Tudo de bom nas paqueras e no romance.

Horóscopo nascido em 03 de julho

Os nascidos a 03 de Julho são do signo de Caranguejo com a personalidade de Libra. São sentimentais e românticos, intuitivos e gostam de tudo o que seja esteticamente Belo e de bom gosto. Eles vão bem com o comércio e nas atividades onde possam mostrar seus talentos, vender, promover, divulgar, em festas e diversões, turismo e eventos de todo tipo. Seu número principal é o 7, número de Netuno, que destaca a intuição e os dons para normais. Promove a música e todas as Artes em geral. Mas em sua face negativa pode fazer a pessoa misteriosa.

Anjo do dia

O anjo protetor do dia 03 de julho é Iehuiah, que protege e defende dos maus, dos traidores e dos falsos. Protege também os nobres e os justos. Influi sobre o cumprimento dos deveres. Faz os empregados e subalternos, obedientes, dedicados e fiéis. Faz ser ativo, enérgico, atuante e dinâmico. Faz se comportar de modo franco e honesto com os demais.