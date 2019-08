Homem que matou o irmão e a ex-companheira em Missal é condenado

O Tribunal do Júri de Medianeira, no Oeste do estado, condenou a 34 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado um homem acusado de homicídio qualificado de duas pessoas: seu irmão e sua ex-companheira. O crime ocorreu em janeiro de 2018, na comunidade de Vista Alegre, em Missal (município integrante da Comarca).

Motivado por ciúmes, por não aceitar a relação que a mulher mantinha com seu irmão, o réu matou os dois a facadas. No julgamento, ocorrido em 23 de agosto, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras apresentadas pelo Ministério Público do Paraná: motivo torpe para os dois crimes, feminicídio em relação à mulher, e contra maior de 60 anos de idade, em relação ao irmão.

Ele está preso desde o crime. Cabe recurso.