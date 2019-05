Polícia prende filho por tentativa de homicídio e busca casal com mandado em aberto

Policiais civis da Delegacia de Homicídios cumpriram no fim da tarde de terça-feira (28), um mandado de prisão expedido contra Lucas Petranski Moretto, de 27 anos. Lucas foi identificado como sendo o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 05 de maio contra Marcos Henrique Teixeira.

Os pais de Lucas também são procurados pelo crime, acusados de participação no caso. Sadi Moretto e Roseli Petranski tem mandado de prisão preventiva em aberto pela participação no crime, já que supostamente os dois estavam junto com Lucas no momento em que Marcos foi atingido pelo disparo.

Ainda em diligências sobre esse caso, os policiais apreenderam uma arma de fogo do tipo pistola calibre 45 que estava escondida na casa de Lucas, arma esta supostamente a utilizada para alvejar Marcos.

Sobre o crime

No dia 05 de maio deste ano, por volta das 18h no bairro Pacaembu, Marcos transitava a pé em via pública quando um veículo GM/Opala de cor preta passou pela vítima e parou logo a frente. Então Lucas desceu desse veículo e começou a efetuar vários disparos contra Marcos, sendo que um deles veio a lhe atingir no seu queixo.

A equipe da Delegacia de Homicídios de imediato começou as diligências, e naquela noite apreendeu o veículo utilizado pelo autor dos disparos, sendo esse veículo localizado no bairro Riviera.

Informações sobre o paradeiro de Roseli e Sadi podem ser repassadas para a Delegacia de Homicídios pelo telefone (45)99909-3842