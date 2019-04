Homem é preso com cocaína

Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem, no Bairro Veneza, em Cascavel. A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) cumpria mandado de busca e apreensão na residência do rapaz, quando, com ajuda de um cão farejador, encontrou 40 buchas de cocaína embaladas para a venda, uma porção maior da droga e uma balança de precisão.

O homem afirmou que a droga era para consumo próprio. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à 15ª SDP (Subdivisão Policial) de Cascavel.