Homem é preso após agredir esposa e filha

Um homem de 56 anos foi preso na noite de segunda-feira (19) acusado de agredir a esposa e a filha. A mulher tem 47 anos e disse que ele teria batido na filha e que por isso começaram a discutir. Após ser agredida com socos, a mulher teria atirado uma faca contra ele, e foi ameaçada com uma arma.

Duas equipes do Siate foram até o local, um prédio na Rua Mato Grosso com a Rua Afonso Pena, no Centro de Cascavel. A polícia disse que ele vai responder a inquérito por injúria, ameaça e lesão corporal. E não explicou por que ele não foi enquadrado na Lei Maria da Penha.