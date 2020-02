Homem é morto com tiro na cabeça

Um homem foi morto com um tiro na cabeça no início da noite desta quarta-feira (26) no Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cascavel.

Populares disseram que um motociclista entrou no pátio do residencial, com capacete e jaqueta preta, efetuou o disparo e fugiu.

O Siate foi chamado, mas quando chegou a vítima já havia morrido. Segundo o tenente Felipe Malheiros, do Corpo de Bombeiros, na cabeça da vítima havia marcas da entrada e da saída da bala.

O corpo foi levado pelo IML (Instituto Médico Legal) para necropsia. Vizinhos disseram que o conheciam por Rogério e que tinha 28 anos. Também não há informações se ele tinha passagem pela polícia.

O caso passa a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.