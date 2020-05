Homem é encontrado morto no Cascavel Velho após denúncia anônima

A Polícia Militar se deslocou até o bairro Cascavel Velho na noite desta quinta-feira (30) após receber uma denúncia de que havia um cadáver em frente a uma residência na região.

Chegando no local, os policiais se depararam com um homem caído na entrada de um imóvel e acionaram o médico do Corpo de Bombeiros que constatou a morte.

O homem teria sido morto por disparo de arma de fogo. A área foi isolada pela PM.

A Polícia Científica foi acionada para periciar o local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) onde passará por necrópsia para constatar a causa da morte e será liberado para sepultamento.