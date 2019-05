Homem é condenado à prestação de serviço

Vilmar José Bonaszeski foi condenado a cinco anos e dois meses em regime semiaberto, mas a pena foi substituída por prestação de serviço à comunidade. A condenação é por dupla tentativa de homicídio. Conforme o processo, ele tentou matar a ex-namorada e a filha dela a facadas em setembro de 2013 no Bairro Alto Alegre, em Cascavel. Vilmar não aceitava o fim do relacionamento com Terezinha Aparecida Cândido de Souza e por isso teria atacado ela e a garota. O réu respondia ao processo em liberdade. Ninguém recorreu da sentença.