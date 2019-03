Homem é condenado a 23 anos por homicídio qualificado

Carlos Antônio dos Santos Souza foi condenado a 23 anos e seis meses de prisão em regime fechado pela morte de Sidnei de Lima. O crime aconteceu no dia 14 de maio de 2017, no Conjunto Bela Vista, em Cascavel. Carlos atirou contra Sidnei, que foi atingido por cinco disparos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O motivo do crime seria o fato de um amigo de Sidnei ter apontado para a casa de Carlos. A qualificadora do crime é motivo fútil. O réu permanece preso e a defesa recorreu da sentença. O juri foi realizado em Cascavel ontem (28).