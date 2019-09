Homem é baleado no bairro Coqueiral em Cascavel

Luiz Fernando Max Bento de 19 anos foi baleado no bairro Coqueiral em Cascavel na tarde dessa quinta-feira (26).

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem estava de motocicleta nas proximidades da Asservel quando um homem numa bicicleta o atingiu com um disparo de arma de fogo nas costas.

Luiz Fernando ainda pilotou a moto até a sua residência onde pediu por socorro.

Socorristas do Siate e a Polícia Militar estiveram no local para atender a vítima que teve ferimentos moderados e foi encaminhado para atendimento no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).