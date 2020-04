Homem com covid usava ônibus para vir trabalhar em Cascavel

Três Barras do Paraná – A Secretaria de Saúde de Três Barras confirmou nessa quarta-feira (29) o primeiro caso de covid-19 no Município. Trata-se de um homem de 39 anos, que trabalha em Cascavel e se desloca todos os dias para o trabalho com um ônibus que passa por outros municípios para pegar demais funcionários da empresa.

A reportagem questionou a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) sobre um possível alerta às outras cidades para identificar e monitorar as pessoas que também usam o ônibus e tiveram contato com o infectado, mas não houve retorno até o fechamento da edição. Na prefeitura ninguém foi encontrado.

A Vigilância Epidemiológica de Três Barras aguarda ainda o resultado do exame de um homem de 41 anos que mora na mesma casa de um trabalhador que passou alguns dias no Município e testou positivo para a covid-19.

Em nota, a prefeitura informa que, nas últimas 24 horas, seis pessoas procuraram o Centro de Triagem Municipal de Síndrome Gripal, que agora contabiliza 360 atendimentos médicos prestados à população desde a sua abertura, em 21 de março. Além disso, nove pessoas são monitoradas pela Vigilância Epidemiológica via ligações telefônicas. Todas apresentam sintomas gripais, mas não associados ao novo coronavírus, e estão em isolamento domiciliar.