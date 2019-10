História de Cascavel tem quase 9 décadas

Reportagem: Milena Lemes

Por meio de uma iniciativa da família Sperança, 180 curiosidades históricas sobre a cidade de Cascavel são contadas em postagens no Facebook do Projeto Livrai-Nos. As postagens irão até março como uma forma de homenagear Cascavel, que completará 90 anos em 2020, e as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento local.

“A iniciativa surgiu do nosso irmão Carlos, que acredita que é a hora de marcar bem que a cidade começou em 28 de março de 1930, para que as pessoas comecem a valorizar essa data”, explica o escritor e historiador Alceu Sperança.

Ele conta que a escolha das histórias é feita pela data e pelo interesse que elas podem despertar nas pessoas. “Provavelmente as crianças e os jovens, e também muitos adultos, jamais tiveram conhecimento da maioria dessas histórias. Muitos se surpreendem ao saber que Cascavel vai completar 90 anos”.

Os responsáveis por contar as histórias são os irmãos Carlos, Alceu e Regina Sperança e é possível ter acesso a todas elas pela fanpage do Projeto Livrai-Nos.

História em páginas

Para criar um registro físico de todas as histórias que serão publicadas até março de 2020, os irmãos Sperança lançarão o livro “Cascavel, História e Famílias”, de acordo com Alceu, o livro será ilustrado e contará com as narrações dele, de Carlos e de Regina Sperança.

“No livro haverá uma narração histórica, dividida em capítulos. Ele será focado na história e na geografia de Cascavel, mas principalmente nas famílias. Haverá uma relação em ordem alfabética das famílias influentes para a formação de Cascavel”.

A data de lançamento e o custo do livro ainda não foram definidos.

Aniversário controverso

Desde 2010, Cascavel voltou a comemorar o aniversário no dia 14 de novembro, tomando como base a Lei Estadual 790, de 1951, que faz a divisão administrativa de várias cidades, dentre elas Cascavel. Contudo, por muitos anos o aniversário foi comemorado dia 14 de dezembro, em alusão à instalação efetiva do Município, de 1952, quando foi eleito o primeiro prefeito, José Neves Formighieri. Inclusive, até o dia 13 de dezembro daquele ano Cascavel ainda era distrito de Foz do Iguaçu.

No início deste ano, o vereador Celso Dal Molin apresentou um dossiê no qual tentava voltar a comemoração do aniversário em dezembro e, em vez de 68, Cascavel comemoraria 67 anos neste ano. Contudo, a Câmara rejeitou a mudança. Assim, o aniversário da cidade continua em 14 de novembro, quando Cascavel comemorará 68 anos.

Eis a de hoje

Em contagem regressiva para os 90 anos da cidade de Cascavel, a cada dia o Projeto Livrai-Nos! traz uma curiosidade histórica.

Cascavel veio de uma derrota decepcionante que rapidamente se transformou em uma vitória histórica, mudando o Brasil para sempre.

José Silvério de Oliveira veio para a Encruzilhada dos Gomes em 28 de março de 1930 fugindo de perseguição política detonada com a derrota de Getúlio Vargas na eleição presidencial do dia 1º daquele mês.

Vargas, porém, derrubou o governo em outubro desse mesmo ano, liderando uma revolução.

Ao lado dos vencedores, Silvério foi beneficiado, ganhando em definitivo a posse das terras que ocupava em regime de arrendamento.