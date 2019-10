HANDEBOL | Estadual adulto chega à última etapa classificatória

A Chave Ouro do Paranaense de Handebol adulto terá sua 5ª e última etapa classificatória realizada neste fim de semana, em Dois Vizinhos. Pelo naipe masculino, ainda serão realizadas as quartas de final, tudo para que apenas os quatro primeiros de cada naipe cheguem até a etapa final, marcada para os dias 9 e 10 de novembro em Londrina.

Dentre as mulheres, Cascavel lidera com 100% de aproveitamento, com oito vitórias em oito jogos, seguido por Maringá, Toledo e Matelândia, respectivamente. Destaque para o duelo entre cascavelenses e maringaenses nesta etapa. No masculino, Maringá lidera com Londrina em segundo, Foz do Iguaçu em terceiro e Cascavel em quarto. Os times cascavelenses (foto), aliás, chegam embalados a Dois Vizinhos, pela conquista de ambos do bicampeonato dos Jogos Abertos no último domingo (20), em Toledo.