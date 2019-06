Handebol campeão regional

O handebol masculino da categoria A (15 a 17 anos) do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, de Cascavel, é o melhor dentre as equipes estudantis da modalidade na região de abrangência do Núcleo Regional de Educação de Cascavel. A confirmação se deu na manhã de ontem, com o título na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná, em Corbélia.

O time comandado pelo professor Cezar Roberto Casagrande superou na final a representação anfitriã da competição, a do Colégio Estadual Amâncio Moro.

O resultado final foi com uma diferença de 15 gols (12/27), mas o jogo foi equilibrado, principalmente no primeiro tempo. Os donos casa precisaram de mais de quatro minutos para inaugurar o placar e chegaram a abrir dois gols de diferença, mas os cascavelenses chegaram ao empate e foram construindo uma boa vantagem para fechar a parcial em 11 a 5.

No segundo tempo, apoiado por sua torcida, a equipe da casa esboçou uma reação e chegou a marcar duas vezes, mas não demorou muito para que os adversários se reencontrassem no jogo e impusessem um ritmo ainda mais forte para ampliar a vantagem aproveitando-se também dos erros de ataques e impondo forte marcação para fechar a parcial em 16 a 7 e o jogo em 27 a 12.

Projeção de pódio estadual

O técnico Cezar Roberto comemorou o resultado e também fez uma projeção para a fase final dos Jogos ainda que precise disputar primeiro a fase macrorregional, marcada de 26 a 30 deste mês, em Cafelândia. O objetivo, segundo o treinador, é conquistar um pódio.

“Temos um bom time, mas é importante destacar que é bastante novo e nem tão experiente, pois terá o ano que vem pela frente para jogar junto, mas acredito que possamos desenvolver um bom papel na sequência da competição e brigar sim por uma medalha”, explica o treinador.

O time do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva campeão em Corbélia foi formado pelos atletas Allan, Caio Cesar, Charles, Guilherme, João Felipe, João Vitor, Kauê, Luan, Pablo, Pedro Henrique, Ryan e Wesllen.