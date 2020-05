Hambúrguer rústico de tilápia Copacol

INGREDIENTES:

700 g de filé de tilápia Copacol

150 g de cebola

2 dentes de alho

80 g de farinha de trigo

1 colher de café de páprica picante

40 ml de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 tomates

1/2 pimentão verde

100 g de repolho roxo

100 g de cenoura

50 g de bacon em flocos

200 g de maionese de leite

4 pães rústicos redondos integrais

Folhas de salsinha a gosto

MODO DE PREPARO:

Com o auxílio de papel toalha seque bem os filés de tilápia.

Pique os filés em pedaços bem pequenos. Reserve.

Rale a cebola, coloque em uma peneira e deixe escorrer.

Amasse o alho até formar uma pasta.

Em um recipiente junte o peixe, a cebola, o alho, a páprica picante, o sal e a farinha de trigo, misturando bem até formar uma pasta homogênea.

Com o auxílio de um aro de metal, molde os hambúrgueres, apertando bem para que fiquem firmes e não se quebrem.

Aqueça bem uma chapa antiaderente e unte com azeite.

Coloque os hambúrgueres na chapa quente e deixe dourar bem, só depois, com o auxílio de uma espátula, vire cada um deles apenas uma vez.

Corte os tomates e o pimentão em rodelas, rale o repolho e a cenoura em pedaços maiores.

Montagem:

Corte o pão ao meio no sentido horizontal, coloque as fatias de tomate e pimentões. Espalhe o repolho e a cenoura ralada, polvilhe com sal e pimenta.

Espalhe uma porção da maionese de leite e acrescente o bacon em flocos. Coloque o hambúrguer, finalize com folhas de salsinha e cubra com a parte de cima do pão.