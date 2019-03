Gustavo volta aos titulares contra a Ferroviária

Após sair do banco de reservas e nos minutos finais dar o empate ao Corinthians contra a Ferroviária, por 1 a 1, em Araraquara, no fim de semana, o atacante Gustavo (foto) volta a ser titular do Alvinegro do Parque São Jorge nesta quarta-feira, depois de 12 jogos, para a partida derradeira pela semifinal do Paulistão, às 21h30, em Itaquera. Goleador corintiano na temporada, ele assinou ontem a renovação de contrato, com vínculo até 2022. A dúvida na equipe para a decisão desta noite está no gol. Cássio foi substituído no intervalo do jogo de ida ontem foi reavaliado. Já Boselli, que nem viajou para Araraquara no fim de semana, está recuperado das dores musculares e volta a ser opção para o técnico Fábio Carille.