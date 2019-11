Gurgacz encerra temporada nas 500 Milhas

O cascavelense Pedro Gurgacz irá encerrar a temporada de 2019 nas 500 Milhas de Kart, marcada para 21 de dezembro, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia, São Paulo. O piloto da equipe Viapar/Irani Supermercados/Lei de Incentivo ao Esporte irá disputar a categoria Shifter na preliminar da mais tradicional prova de longa duração do kartismo brasileiro.

Segundo Pedro Gurgacz, o encerramento da temporada não poderia ser melhor. “As 500 Milhas são um grande evento, centenas de pilotos estarão na Granja Viana. A expectativa é muito boa”, diz Pedro.

Pedro Gurgacz disputou no mês passado a 21ª Copa Brasil de Kart, no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, quando competiu na categoria KZ Graduados. Ele destaca que, diante dos problemas, a maioria acidentes, sua participação foi bem porque andou entre os mais rápidos, sendo o segundo colocado no oitavo treino. Largou na oitava colocação e terminou a primeira prova classificatória em sétimo. Na segunda conclui em oitavo. Na Final, largou em sétimo e abandonou na quinta volta, quando levou uma pancada e teve o kart danificado. “Fui atropelado por outro concorrente. Nada pude fazer para evitar se envolver no acidente. Mas fiz a segunda melhor volta da prova”, frisa Pedro Gurgacz.

O futuro

Ao mesmo tempo em que encerra a atual temporada, Pedro Gurgacz já pensa no futuro, analisando várias alternativas. Uma delas é migrar para a categoria de monoposto. Ele já fez um teste com um carro de Fórmula 3, andando nos autódromos de Cascavel e Campo Grande. “Temos várias opções para o futuro. Estamos analisando qual será a melhor alternativa, que me proporcione a maior experiência possível para a sequência da carreira. Se optarmos por categorias de monoposto, o caminho é Europa ou Estados Unidos. Também há opção de categoria de Turismo no Brasil. Vamos analisar tudo, com muita calma”, adianta Pedro Gurgacz.