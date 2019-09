Gurgacz disputa a final do SPR em SC

O cascavelense Pedro Gurgacz, da equipe Viapar/Irani Supermercados/Lei de Incentivo ao Esporte, confirmou participação da quarta e última etapa do SPR, que será disputada no próximo sábado no Kartódromo Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina.

Pedro irá competir na categoria Shifter e estará se preparando para a Copa Brasil, que será disputada de 7 a 12 de outubro, no kartódromo catarinense. “Participaremos da Final do SPR para se preparar para a Copa Brasil. Já temos algumas ideias de acertos e vamos testá-las nos treinos”, acentua Pedro Gurgacz.