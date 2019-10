Guilherme Salas, que no último domingo estreou na Copa Truck disputando a etapa de Cascavel, está com um ano muito agitado. A partir de amanhã ele disputa a última etapa da TCR Series, a convite direto da Renault Sports. Ele irá pilotar um Megane RS, com motor de 350cv no Autódromo de Monza, na Itália. A etapa terá uma corrida no sábado e outra no domingo.