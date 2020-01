Guaíra declara guerra contra epidemia de Dengue e realiza arrastão

Novos profissionais foram treinados para um arrastão de limpeza que deve durar 60 dias em Guaíra a partir desta quinta-feira (23) com intuito de eliminar focos do mosquito causador da Dengue. O município vive uma epidemia da doença e a priridade do arrastão inicialmente é realizar a limpeza da região central, onde o índice de casos positivos da dengue é mais alto, seguindo no sentido horário, primeiramente no Jardim Sete Quedas, até finalizar na Vila Bandeirantes.

A Secretaria de Saúde de Guaíra por intermédio da Vigilância Sanitária também realizou na manhã desta quarta-feira (22) na Câmara dos Vereadores, uma capacitação dos profissionais contratados para a Ação Integrada de Combate Contra o Mosquito da Dengue.

A partir do decreto, foi realizada a contratação imediata de 20 funcionários terceirizados, que juntamente aos 20 Agentes de endemias, seguirão por toda cidade realizando o arrastão de limpeza e orientando moradores, entrando nas residências para fazerem a eliminação mecânica dos recipientes possam se tornar foco do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue e de doenças como Febre Amarela, gripe Chikungunya e o Zika Vírus, evitando que o mosquito se prolifere ainda mais.

A Diretoria de Limpeza Pública estará prestando apoio, passando de caminhão nas residências, seguindo o mesmo cronograma para recolher entulhos maiores que os próprios moradores devem retirar e deixar próximo ao meio fio em frente suas casas.

O arrastão só é possível de ser executado em municípios decretados em estado de epidemia, que é o caso de Guaíra. A lei não permite que essas ações sejam realizadas em momentos iniciais do aparecimento dos focos de Dengue.

Esta é a primeira vez em que o município enfrenta uma epidemia sem ajuda do inseticida que é disponibilizado pelo Governo Federal, em falta desde maio de 2019. O produto é de suma importância para o combate, a falta dele dificulta ainda mais o controle, fazendo com que a responsabilidade da população seja ainda maior.

O Coordenador da Vigilância Sanitária, Júlio Cesar Juvenal, ministrou a capacitação, dando orientações aos profissionais que realizarão a tarefa, abordando assuntos sobre o ciclo reprodutivo, enfatizando que a única forma eficaz é eliminando todo e qualquer tipo de lixo corretamente. O Secretário de Saúde, Marcos Rigolon enfatizou que todos são responsáveis na luta contra a Dengue.

Os vereadores Elza Romoda e Sergio Arruda Viana estiveram presentes na capacitação.

Faça seu papel de cidadão. Ajude no combate contra o mosquito da Dengue, essa responsabilidade é de todos!

Estratégias de combate realizadas pelo Município:

Intensificação das inspeções nos imóveis por meio dos agentes de endemias, saúde e sanitário;

Intensificação da fiscalização em terrenos baldios por meio de notificações e multas;

Realização do arrastão de limpeza no sistema casa a casa em todo Município;

Intensificação das ações de limpeza pública;

Conheça os métodos de prevenção:

Elimine de todo e qualquer recipiente que possa acumular água;

Use repelentes principalmente nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, período em que o mosquito da Dengue está em maior atividade;

Atenção especial para crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas;

Gestantes podem retirar repelente gratuitamente no departamento de Vigilância Sanitária;