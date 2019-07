Grupo Escoteiro Cascavel celebra 37 anos com jantar

Atuante no Paraná há 104 anos e em Cascavel há 37, o Grupo Escoteiro tem o lema de “fazer com que o jovem assuma a sua própria autonomia”, como explica um dos integrantes da equipe de apoio do grupo Moacir Kessler.

Para atingir o objetivo, os escoteiros realizam várias atividades lúdicas, educativas e que trabalham aspectos emocionais, em espaços que proporcionam contato com a natureza e visam à solidariedade.

Moacir conta que todos os trabalhos são voluntários: “Nós arrecadamos donativos em mercados e depois agendamos uma tarde nas entidades, como no Abrigo São Vicente de Paulo e no Lar dos Velhinhos, para entregarmos os produtos e para que exista o contato entre os escoteiros e os moradores dos abrigos, porque muitas vezes eles estão carentes de carinho”.

Para ele, a prática ensina os jovens a serem solidários.

Atualmente, fazem parte do grupo 185 escoteiros (jovens e crianças) e 53 chefes, totalizando 238 integrantes.

Celebração

Para celebrar os anos de existência e reforçar a prática de socialização, é realizado desde 2009 um jantar a cada dois anos, que envolve pessoas de toda a cidade. A cerimônia será neste sábado (6) com o tradicional risoto no disco.

O evento será na Associação da Coopavel a partir das 19h30 e o jantar será servido às 20h. Para crianças de 7 a 10 anos o ingresso custa R$ 15. Para pessoas acima de dez anos o ingresso custa R$ 30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (45) 9982-1595 ou na hora.

Como participar?

Para participar do Grupo Escoteiro Cascavel é preciso ir até a sede, que fica na Rua Jacarezinho, na entrada do Zoológico, e fazer a inscrição. É preciso ter de 7 a 21 anos e a cada etapa de idade tem uma lista de espera diferente.

Reportagem: Milena Lemes