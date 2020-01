Com a vitória do Grêmio sobre Oeste no início da noite desta quarta (22), e após o triunfo do Internacional em cima do Corinthians no dia anterior, se confirmou o GreNal na final da Copinha 2020

Tradicionalmente, a final da Copinha é disputada no aniversário da cidade de São Paulo. E neste ano, de forma inédito, a dupla GreNal desbancou os paulistas e fará a grande final da competição.

Especialmente nesse torneio, a gangorra da dupla pende pro lado colorado: o Inter já disputou cinco finais, tendo vencido quatro. Por sua vez, os tricolores avançaram para a finalíssima apenas uma vez, em 1991, e naquela ocasião foram derrotados pela Portuguesa.

A decisão será neste sábado, às 10h, no Pacaembu. O Inter já venceu o torneio quatro vezes, chegando à sua sexta final. O Grêmio busca seu primeiro título, disputando a segunda final.