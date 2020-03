Grêmio visita América de Cali na Colômbia

Renato Gaúcho não poupou os titulares no fim de semana por maior ritmo de jogo Crédito: Grêmio

Medelín – O primeiro jogo do Grêmio na Libertadores 2020 será em solo colombiano nesta terça-feira (3), quando visita a equipe do América de Cali no Estádio Pascual Guerrero, às 21h30, pelo Grupo E.

A preparação da equipe para este jogo passou por uma situação diferente daquela que Renato Portaluppi se habitou a fazer na sua gestão de elenco nos últimos anos.

Diante do Juventude, no fim de semana, pelo Campeonato Gaúcho, na goleada por 3 a 0, o Imortal usou a equipe considerada como titular, mesmo às vésperas da estreia na Libertadores e de uma viagem consideravelmente longa. Algo que, em outros anos, não seria a prática da comissão técnica gremista.

Para esta noite, Renato Gaúcho tem três dúvidas para a escalação do 11 inicial, pois Matheus Henrique e Everton foram poupados diante do Juventude e não fizeram parte dos últimos dois treinamentos antes desse jogo. Já Thiago Neves ainda tenta consolidar sua vaga no time titular.

Do outro lado, além de enfrentar o atual campeão colombiano depois de um longo jejum de mais de uma década (chegando a passar pela segunda divisão do país nesse meio tempo), o Grêmio enfrenta um time que precisa retornar a sua melhor fase.

O América de Cali, comandado pelo treinador brasileiro Alexandre Guimarães, está na sétima posição, com 11 pontos, após sete rodadas do Apertura Colombiano.