Grêmio recebe o Libertad em Porto Alegre

Na noite de terça-feira, às 19h15 (de Brasília), em Porto Alegre, o Grêmio, um dos favoritos ao título continental, recebe o Libertad, que atravessa um momento turbulento após a demissão surpreendente do técnico Leonel Álvarez. Na rodada inicial da Libertadores, o Imortal foi até a Argentina medir forças com o Rosário Central. Mesmo em território inimigo, o Tricolor manteve a sua característica de trocar passes e voltou com um empate amargo, já que na avaliação da comissão e elenco, a vitória seria o mais justo. Para o jogo desta semana, o técnico Renato Gaúcho vai contar com a volta do volante Michel, fora da estreia por dores musculares. No ataque, Felipe Vizeu ganha mais uma oportunidade. Ainda pela 1ª rodada do Grupo H, o Libertad goleou o Universidad Católica por 4 a 1.