Grêmio liga alerta antes do Grenal

O início da Libertadores preocupa, mas o Grêmio confia na força do grupo para recuperação. O primeiro passo nesta retomada, curiosamente, está no Gauchão. O Grenal deste domingo surge como combustível para retomada.

Após a derrota por 1 a 0 para o Libertad em plena Arena (foto), na noite de terça-feira, o Imortal se vê em uma situação delicada na fase de grupos do torneio continental.

O Grêmio acredita que com 10 pontos nos 12 a disputar carimbará uma das duas vagas no Grupo H. Para tal, uma vitória no clássico com o Internacional é fundamental para recuperar o crédito perante ao torcedor.

“Os cálculos são sempre os mesmos nesta fase de grupos. Onze pontos praticamente garante. Já houve clubes que se classificaram com nove. Buscaremos em Santiago esses três pontos que era para somarmos em casa. Se vencermos o Grenal, o torcedor ficará mais motivado ainda porque é um clássico”, avalia o vice de futebol Duda Kroeff.