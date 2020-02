Grêmio e Inter iniciam returno do Gaúcho com times reservas

Porto Alegre – Gigantes do Rio Grande do Sul que este ano não polarizarão a disputa do título estadual, Grêmio e Internacional, finalistas em 2019, iniciam ao returno do Gauchão 2020 neste sábado (29) de olho na Libertadores, que dará início à fase de grupos na próxima semana. Assim, Imortal e Colorado mandarão sua formação reserva a campo neste fim de semana, diante de Juventude e Caxias, às 11h na Arena, e às 19h no Estádio Centenário, respectivamente.

Derrotado pelo Caxias na disputa pelo título do primeiro turno, o Grêmio recebe o “irmão mais velho” da cidade de Caxias de Sul – o Juventude tem 106 anos e o Caxias 84 – com o pensamento voltado ao América de Cali, seu adversário na terça-feira (3), na Colômbia, pela 1ª rodada do Grupo E da Libertadores.

Contra o Juventude, uma das atrações poderá ser o zagueiro Pedro Geromel, que está recuperado de lesão e precisa ganhar ritmo de jogo. Ele ainda não atuou em 2020 e também não tem presença garantida em campo. Já no meio de campo o Grêmio deverá ter Thiago Neves, Orejuela e Caio Henrique, três reforços para esta temporada que ainda não iniciaram nenhuma partida como titulares.

No Internacional, que desafiará o campeão do 1º turno em Caxias do Sul, os olhares estão voltados mesmo é para o chileno Universidad Católica, seu adversário de terça-feira (3), no Beira-Rio, também pelo Grupo E da Libertadores.

Neste fim de semana, um nome certo na equipe colorada deverá ser D’Alessandro, que foi expulso contra o Tolima, pela Pré-Libertadores, e terá de cumprir suspensão na terça. Já a novidade poderá ser o centroavante Gustavo, o Gustagol, ex-Corinthians que foi apresentado na quinta-feira (27) para empréstimo até o fim da temporada.