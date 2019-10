Grêmio e Corinthians empatam sem gols em Porto Alegre

Nada de gols neste sábado (5) em Porto Alegre. Na Arena, Grêmio e Corinthians até criaram boas chances, mas não saíram do 0 a 0 pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho permanece em oitavo, com 35 pontos. Já o Timão é o quarto, com 42 somados.

Confira a classificação do Brasileirão!

Primeiro tempo sem gols em Porto Alegre. O Timão tentou pressionar nos primeiros dez minutos da etapa. Enquanto o Tricolor, aproveitando acomodação dos paulistas, ditou o ritmo de jogo, mas sem conseguir oferecer de fato perigo ao goleiro Cássio. No fim, o Grêmio chegou a ficar com 68% de posse de bola.

A etapa final foi lá e cá. Aos 22, Paulo Victor defendeu com a ponta dos dedos o chute cruzado de Fágner. Na sequência, aos 26, Everton recebeu presente de Sornoza, mas chutou para fora. Aos 31, Mateus Vital bateu cruzado de direita e tirou tinta da trave. No lance seguinte, Tardelli aproveitou cruzamento de Everton e quase fez. Mas, com duas defesas bem postadas, a igualdade sem gols prevaleceu no Sul.