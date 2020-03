GRECO-ROMANA | Brasil garante vaga de número 177 em Tóquio 2020

Rio de Janeiro - O atleta da luta olímpica eduard soghomonyan (de Azul) treina para as Olimpíadas Rio 2016 na casa do Time Brasil na Urca, zona sul da capital. (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Rio de Janeiro - O atleta da luta olímpica eduard soghomonyan (de Azul) treina para as Olimpíadas Rio 2016 na casa do Time Brasil na Urca, zona sul da capital. (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Armênio naturalizado brasileiro Eduard Soghomonyan (foto), que havia sido o único representante do País na categoria até 130 kg da luta greco-romana nos Jogos Rio 2016, classificou-se para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 nessa sexta-feira (13).

Sem a presença de público no Canadá, ele chegou à final ao derrotar na semi o venezuelano Moises Perez Hellbu, pelo placar de 8 a 3, e levou uma das duas vagas que o pré-olímpico continental. Nas quartas, Eduard havia vencido o mexicano Luis Alberto Barrios.

Nos Jogos Rio 2016, sua primeira experiência olímpica, ele perdeu na primeira rodada. A competição no Canadá, em Ottawa, segue durante este fim de semana com outros oitos brasileiros em busca de vagas: Kamila Barbosa (até 50 kg), Giullia Penalber (57 kg) Laís Nunes (62 kg), Dailane Reis (68 kg), Aline Silva (76 kg), Bryan Oliveira (57 kg), David Moreira (65 kg) e Marcus Calasans (74 kg). Com Eduard Soghomonyan, o Brasil chegou a 177 vagas garantidas para Tóquio 2020, marcados para começar dia 24 de julho.