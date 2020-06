Gravida de 19 anos é transferida do HU de cascavel para Pato branco por helicoptero

A equipe do helicóptero do Paraná Urgência/Consamu deslocou-se a Pato Branco na manhã desta sexta-feira (26) para transferência de uma gestante, que estava internada no Centro Obstétrico do Hospital Universitário (HUOP) de Cascavel.

A paciente, 19 anos de idade, está grávida de gêmeos e com idade gestacional de 35 semanas.

Um dos gêmeos apresenta diagnóstico de cardiopatia e irá precisar de acompanhamento especializado quando nascer.

A gestante foi encaminhada ao Hospital São Lucas de Pato Branco. O transporte contou com o apoio terrestre do SAMU de Cascavel e do SAMU de Pato Branco.