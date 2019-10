Grave acidente é registrado na BR-277, perímetro urbano de Cascavel

Um motorista sofreu ferimentos moderados em um acidente entre um utilitário e um caminhão na rodovia BR-277, no Trevo da Carelli em Cascavel na tarde dessa quarta-feira (9).

Segundo informações no local, o caminhão seguia sentido Foz do Iguaçu quando atingiu o utilitário carregado com gás e água.

O motorista do utilitário foi atendido pelos socorristas da Ecocataratas e encaminhado para o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná). A identidade da vítima não foi revelada.

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para sinalizar o local.