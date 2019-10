Grande quantidade de eletrônicos ocultos são encontrados em ônibus apreendido

Na manhã desta terça-feira (01), durante uma deslacração de um ônibus retido no dia 06/09, os servidores da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu descobriram mercadorias ocultas em um compartimento no assoalho do veículo. A apreensão do ônibus ocorreu na BR-277, na saída do município de Foz do Iguaçu, em operação de rotina.

Após uma minuciosa averiguação, as mercadorias, essencialmente eletrônicos, foram descobertas no fundo do corredor, em um compartimento existente no assoalho.

O ônibus havia sido apreendido por conter grande quantidade de mercadorias estrangeiras sem comprovação de regular importação. Além disso, levantou suspeita dos servidores no momento da abordagem o fato de haver discrepâncias entre a lista de passageiros autorizada junto à ANTT e os viajantes que de fato estavam presentes no ônibus no dia da retenção.

A proprietária do veículo acompanhou a deslacração. Foi liberada, porém será enviada Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público para apuração dos ilícitos.

Ao ônibus e às mercadorias será aplicada pena de perdimento.Estima-se que as mercadorias somem R$ 200 mil.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.