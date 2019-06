Grade na Casa Abrigo de Cascavel

A Casa Abrigo de Cascavel, que desde março abriga meninos e meninas vítima de violência afastados das famílias no mesmo espaço, conta agora com uma grade instalada sobre o muro.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi Junior, a instalação se deu após reclamações de vizinhos divulgadas pelo Hoje News há cerca de um mês “As reclamações de que os adolescentes pulavam o muro para entrar e para sair da Casa fizeram com que instalássemos a proteção. O local não é uma prisão e os adolescentes podem entrar e sair, mas pela porta da frente, e respeitando as regras”, explica Hudson.