GR | Cascavelenses se destacam no Brasileiro

A ginástica cascavelense se destacou no Campeonato Brasileiro Juvenil e Pré-Infantil de Ginástica Rítmica, realizado no fim de semana em Brasília (DF). Evidência maior para Sthefany Popoaztki (foto), que se sagrou campeã no individual geral e no aparelho arco, vice-campeã em mãos livres e terceira colocada na corda. Já Mariana Batista foi vice-campeã na corda, enquanto Kauanny Zanettin Paes, que é de Cascavel, mas compete pela equipe de Toledo, ficou em terceiro lugar no individual geral e em segundo no aparelho corda. O Brasileiro de GR reuniu 124 atletas de 13 estados brasileiros.