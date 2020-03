Governo repassa R$ 20 milhões para melhorias nas escolas estaduais

Curitiba – As 2,1 mil escolas estaduais do Paraná receberam nesta semana recursos para a realização de melhorias na infraestrutura. Os recursos fazem parte do projeto Escola Bonita, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, e somam R$ 20 milhões. O dinheiro já foi depositado.

Os recursos são para a realização de pequenos reparos na estrutura física das escolas, pintura, melhorias nos espaços comuns como bibliotecas, laboratórios, quadras esportivas e pátios, além de serviços de jardinagem e limpezas especializadas.

O secretário Renato Feder destaca que o projeto Escola Bonita tem como objetivo garantir um ambiente físico adequado e agradável aos estudantes e profissionais da educação, de acordo com a necessidade de cada unidade – por isso, os diretores têm autonomia para decidir em qual área o dinheiro será investido.

Escola Bonita

O Projeto Escola Bonita foi idealizado pelo secretário da pasta como parte do Minha Escola Sempre Nova, programa estadual de investimentos para aquisição de equipamentos, mobiliários e utensílios para as escolas.

Em novembro passado, foram autorizados pelo governo do Paraná investimentos na ordem de R$ 30 milhões no âmbito do Minha Escola Sempre Nova, montante destinado para a compra de climatizadores, refrigeradores, conjuntos para refeitórios e outros itens em benefício de todas as 2,1 mil instituições de ensino do Paraná.