Governo promove em Cascavel Fórum de Secretários Municipais do Planejamento

A Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes promove nesta quinta-feira (03), em Cascavel, no Oeste do Paraná, o Fórum Regional de Secretários Municipais do Planejamento. Coordenado pela Escola de Liderança do Paraná, o evento é promovido em parceria com o Sebrae e reunirá secretários das prefeituras associadas à Amop (Associação dos Munícipios do Oeste do Paraná).

O Fórum será no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, a partir das 8h30.

SERVIÇO:

Data: 3 (quinta-feira)

Horário: 8h30

Local: Centro de Convenções e Eventos

Rua Fortunato Bebber, 987, Jardim Gramado – Cascavel

Informações: (41) 3313-6278 / 3313-6309

Programação completa pode ser acessada AQUI.