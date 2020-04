Governo envia Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Assembleia

O Governo do Estado encaminhou nesta quarta-feira (15) para a Assembleia Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2021. A peça prevê uma arrecadação total de R$ 47,7 bilhões. O valor é 3,1% maior do que o orçamento estimado para 2020, de R$ 46,2 bilhões.

A previsão para este ano, porém, não vai se confirmar. O chefe da Casa Civil, Guto Silva explicou que o Paraná já sente os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus que assola o mundo. Segundo ele, o Estado trabalha com uma queda de receita de até R$ 3 bilhões em 2020.

O desempenho da economia neste ano também impactará em 2021. A LDO estima uma queda de R$ 2,1 bilhões na receita tributária, passando de R$ 38,9 bilhões para R$ 36,8 bilhões.

CONCURSOS – Guto Silva garantiu, contudo, que o Governo do Estado manterá o cronograma de contratações, com a conclusão dos concursos em andamento. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai contratar 400 novos servidores, sendo 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas.

Outras 2,4 mil vagas são destinadas para a incorporação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.