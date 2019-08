Governo de Cafelândia lança programa de controle populacional de cães e gatos

Cafelândia – Com o objetivo de diminuir a quantidade de cachorros e gatos abandonados ou que causam transtornos para a população urbana, como: transmissão de zoonoses, riscos com acidentes por mordeduras e arranhaduras, atropelamentos e prejuízos para a saúde pública, o governo municipal de Cafelândia, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e o Setor de Defesa Animal, lançou o programa social de controle populacional de cães e gatos no Município.

Com uma sala especializada e devidamente licenciada pelo CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária) e com profissionais capacitados, agora Cafelândia conta com esse programa que visa atender a população que não possui condições de pagar o procedimento.

De acordo com o prefeito Dr. Estanislau Franus, o programa é fundamental para o Município: “Temos uma quantidade grande de animais na rua ou que estão em situação de maus-tratos… esse programa vem para ajudar, e a nossa equipe de veterinários [Ângela Sovinski e Dennis Stephen Costa], que desenvolveram esse projeto social, está preparada para atender a população, inclusive, eu a parabenizo pelo trabalho. Também temos outro parceiro que faz um belo trabalho em Cafelândia: a AMA, a Associação dos Amigos dos Melhores Amigos”.

Como funciona?

A seleção do público será realizada por meio de inscrição dos interessados na castração de animais, por meio do Cadastro Único, realizado no Cras, onde deverá comprovar a renda familiar (até dois salários mínimos), o que dará direito à isenção pagamento do procedimento cirúrgico.

Após aprovação no Cras, a pessoa que obtiver o direito de participar do programa deverá se encaminhar à Secretaria Agricultura para dar continuidade ao processo e agendar visita residencial pela equipe técnica (assistente social e veterinários). Após isso, a equipe de médicos-veterinários agenda dia e horário para a realização do procedimento cirúrgico.

Qual o objetivo do cadastro único?

A apresentação do Cadastro Único, a entrevista e a avaliação têm como objetivo traçar o perfil socioeconômico e cultural do proprietário interessado, além do reconhecimento da atual realidade. Tais ações serão importantes para realizar o diagnóstico de situação de cada família, da relação ser humano-ambiente-animal e da saúde animal, além de verificar se a família realmente se enquadrava no perfil de beneficiários do projeto.

Ainda no momento da entrevista, o proprietário será conscientizado sobre os benefícios e os riscos do ato cirúrgico antes de assinar o Termo de Responsabilidade e a Autorização para o Procedimento Cirúrgico, conforme previsto no artigo 4º da Resolução CFMV 1.071, de 17 de novembro de 2014, e no artigo 4º da Lei Estadual 17.422/12.