Governador Ratinho Junior vai prorrogar isolamento social por pelo menos mais 10 dias no Paraná

O governador Ratinho Junior conversou com prefeitos das cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Guarapuava, Auaucária, São José dos Pinhais, Cascavel, Foz do Iguaçu e Piraquara, para analisar a situação de cada local e alinhar um planejamento estratégico entre governo e municípios para enfrentar o avanço do novo coronavírus. “Precisamos pensar em conjunto, trocar experiências e unificar ações para que erremos o menos possível. A pandemia não é uma corrida de cem metros. É uma maratona, que em 15 dias não se resolve. Vamos enfrentar essa situação até junho, julho e por isso é preciso criar um modelo de gestão de crise”, disse Ratinho Júnior. O governador deve ser reunir com mais prefeitos por videoconferência.

Segundo o portal Bemparaná divulgou, o governador vai anunciar neste domingo (28) que as medidas de isolamento, com fechamento do comércio, shoppings e suspensão de aulas, vão continuar por pelo menos mais dez dias no Paraná.

Os decretos do governo previam que as medidas adotadas seriam por tempo indeterminado, enquanto durar pandemia de covid-19.

O Paraná tem 125 casos confirmados, 1.078 suspeitos em investigação e os dois óbitos em Maringá, segundo boletim de sexta (27).

“Temos que estar unidos nesse momento em que a dualidade de comunicação não pode existir. Temos que ter uma mensagem única, falar a mesma língua. Somos mais fortes que qualquer dificuldade. O ânimo não pode faltar”, destacou Greca.

Segundo a assessoria de comunicação, o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, não iria comentar a reunião.

Reabertura do comércio

Na última sexta, 43 dos 54 prefeitos da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) decidiram, por unanimidade de votos, promover a reabertura gradual do comércio nas cidades da região a partir da próxima quarta-feira (1).

O secretário de Estado de Saúde, Beto Pretto, em entrevista ao telejornal Meio Dia deste sábado (28), disse que vê com preocupação a decisão dos prefeitos. “Os prefeitos têm autonomia. Entendo a pressão que os prefeitos estão sofrendo pelo lado econômico, mas o momento é diferente, não é como H1N1. Nossa previsão é que, com o isolamento, tenhamos 10 mil casos confirmados em quatro meses no Paraná, mas se ampliarmos as aglomerações, teremos que trabalhar com um número muito maior e mais óbitos”, disse o secretário. “Eu vejo que que com esses dois óbitos confirmados em Maringá, as estratégias tenham que ser mudadas”.