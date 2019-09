O Governador Carlos Massa Ratinho Junior autoriza nesta quarta-feira (04) a realização de concurso público e contratação de profissionais para a Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento Penitenciário (Depen).

O evento será às 11h30 no Quartel do Comando-Geral da PM, no bairro Rebouças, em Curitiba.

SERVIÇO

Data: quarta-feira (04)

Hora: 11h30

Local: Pátio do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1.401 – Rebouças – Curitiba